Attālinātās mācības mēģinās atbalstīt caur diviem televīzijas kanāliem

No 6.aprīļa virszemes televīzijā tiks radīts saturs skolēniem no 1. līdz 4.klasei, bet no 14.aprīļa - skolēniem, kas mācās 5. un 6.klasē. Iespējams, vēlāk saturs taps arī 9. līdz 12.klašu skolēniem.