Minhenes Bayern zvaigzne iekļuvis avārijā uz autobāņa

Boatengs avārijā iekļuva 31.marta rītā ap 7:30, kad bija atceļā no Leipcigas uz Minheni. Viņš jau bija veicis vairāk nekā pusi no 850 kilometrus garās distances, kad pie Zelbicas, kas atrodas aptuveni 300 kilometrus no Minhenes, zaudēja kontroli pār savu auto un tas ietriecās ceļu norobežojošajās metāla barjerās.