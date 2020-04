Drīzumā Latvijā ieradīsies jaunā Škoda Octavia

Lai vai kā, Octavia ir viens no populārākajiem un attiecīgi arī uz ielas biežāk sastopamajiem tautas klases automobiļiem, kurš par saprātīgu cenu sniedz ļoti daudz. Galu galā zīmola moto ir simply clever, kas vienlaikus arī norāda uz dažādiem ikdienā noderīgiem sīkumiem, kuri no rūpnīcas iekļauti mašīnas cenā. Piemēram, ledus skrāpis aiz degvielas tvertnes vāciņa, lietussargs durvīs, plastmasas ļipiņa pie vējstikla, kur aizspraust stāvvietas biļeti un uzraugs nevarētu apgalvot, ka to nav redzējis.