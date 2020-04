Vienkāršas, bet svarīgas lietas, ko nezināji par auto riepām

Šobrīd dzīvojam laikā, kad gandrīz visiem ierasto ikdienas ritējumu ir izmainījis globālais koronavīruss un ierobežojumi, kas ieviesti līdz ar tā radīto apdraudējumu. Fizikas likumus tai pašā laikā neviens nav atcēlis, un tie ir tieši tādi paši kā pirms pandēmijas. Ātrāk brauksi - ilgāk bremzēsi, augstāk lēksi - zemāk kritīsi, spēcīgāk ietrieksies kokā - sāpīgāk būs un tamlīdzīgi ir tikai dažas no atziņām, kam kā neapstrīdamiem likumiem vajadzētu būt "iekaltām" ikkatra cilvēka galvā.

Vai vasaras riepas tiešām sāk strādāt tikai no +7 grādiem? Vai nepareizs spiediens riepās samazina to mūžu? Premium klases riepas dilst ātrāk nekā budžeta produkti? Riepu remonts, izmantojot riepu diegu ir bīstams? Riepas ar 4 mm protektora atlikumu ir zaudējušas būtisku daļu savas veiktspējas? Premium riepas mazāk baidās no bedrēm?