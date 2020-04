Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgus pārcelts uz augustu

Gadatirgus ir mūsu apjomīgākais pasākums, un pie tā rīkošanas muzejs diendienā strādā mēnešiem ilgi. Šobrīd jūtam, ka gan no pasākuma kvalitātes, gan kopējā sabiedrības labuma viedokļa būtu pareizāk, ja šo ilgi gaidīto notikumu pārceltu uz vasaras beigām,” stāsta gadatirgus organizatori.

Dalībnieki, kuri jau bija pieteikuši dalību šī gada gadatirgū, varēs to saglabāt. Tomēr, ja dalībnieki izvēlēsies atteikties no dalības pasākumā, organizatori lūdz par to paziņot līdz šā gada 5. jūnijam.