Kā Vācijai gandrīz izkrāpa 15 miljonus eiro par neeksistējošām sejas maskām

Spānijas “uzņēmums”, kurš maskas tomēr piegādāt nevarēja, pircējus no Vācijas vispirms pāradresēja pie piegādātāja Īrijā. Savukārt Īrijas uzņēmums ieteica sazināties ar sadarbības partneri Nīderlandē.

Policija un finanšu iestādes vairākas Eiropas valstīs ātri atrada abos maksājumos veikto naudu un nekavējoties to iesaldēja.

Kā pavēstīja Eiropols, gandrīz 500 000 no izkrāptās naudas jau bija pārskaitīta uz Lielbritāniju, no kurienes to tālāk bija paredzēts pārskaitīt uz bankas kontu Nigērijā.