Atsākti būvdarbi uz Jūrmalas šosejas

Jau šodien divlīmeņu satiksmes mezglā ar Rīgas apvedceļu (A5) satiksmei tiks slēgta nobrauktuve no Rīgas apvedceļa virzienā uz Jūrmalu, bet trešdien, 22.aprīlī, satiksmei tiks slēgta arī nobrauktuve no Jūrmalas šosejas virzienā no Rīgas uz Babīti. Līdz ar to Babītes iedzīvotāji izbraukšanai un iebraukšanai Babītē nevarēs izmantot Liepu aleju un Celtnieku ielu, bet būs jāizmanto Rožu iela.