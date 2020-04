“Un tu tam tici?” klusinātā balsī ironiski jautā paziņa, kad nevilšus sākam runāt par koronavīrusa izcelsmi. Viņš ir viens no tiem, kas tic - koronavīruss radīts mākslīgi un punkts. Zinātnieku skaidrojumi un pētījumos balstīti fakti viņu nepārliecina. Koronavīrusu radīja “Komiteja 300”, delfīni vai varbūt tomēr igauņi. Kāpēc ziedu laikus piedzīvo sazvērestības teorijas, kādu ietekmi epidēmijas atstāj uz cilvēku psihi un kas ir “ideju vīruss”, stāsta Rīgas Stradiņa Universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utināns.

Pasaules Veselības organizācija baumu vilni, kas sekoja pandēmijai, nodēvējusi par infodēmiju, sakot, ka feiki izplatās ātrāk nekā koronavīruss un ir tikpat bīstami. Ja baumas par vīrusu no kosmosa, čipošanu, folijas cepurītēm un brillēm pret apokalipsi būtu domātas vien publikas izklaidēšanai, par tām varētu arī pasmieties, bet realitātē šī publiskā paranoja atņem spēkus un rada reālu kaitējumu. Nīderlandē un Lielbritānijā tika aizdedzināti 5G mobilo sakaru torņi, bet 5G sakaru tīklus izmanto mediķi. Savukārt ieteikumi lietot A, B un C vitamīnu megadevas var novest pie nopietniem veselības traucējumiem vai pat komas. Neraugoties uz sociālo mediju Facebook, Instagram, Google, Tik Tok ātro reakciju, piesakot karu viltus ziņām, kopš pandēmijas sākuma sazvērestības teorijas, baumas un atklāti murgi pasaulē izplatās milzu ātrumā. Kāpēc?

Ar globālo apmēru un to, ka visi sēžam mājās, kamēr ekonomika grūst.

Vēsturē ir bijušas infekcijas, kas radīja daudz lielākus zaudējumus, piemēram, spāņu gripa, kas aiznesa 15 līdz 100 miljonus dzīvību. Covid-19 netiek līdzi. Viduslaikos plosījās buboņu mēris, kura laikā cilvēki norobežojās, bija karantīnas pasākumi. Tagad varam lasīt, kas tika radīts laikā, kad no ārpasaules norobežojās Šekspīrs, Ņūtons, Bokačo. Senākās liecības par mēri Horvātijā ir no 1377. gada. Toreiz cilvēki neko nezināja par mikrobiem, bet novēroja, ka viens slimnieks slimību nodod citiem. Izmira no trešdaļas līdz pat pusei Eiropas iedzīvotāju un ekonomiskie zaudējumi bija milzīgi. Līdz tam Eiropa bija varena, bet pēc mēra tika izslaucīta tā, ka turku karaspēks aizgāja līdz Vīnei. Karā inficēti līķi tika mesti pāri pilsētas vaļņiem, lai inficētu pilsētniekus.