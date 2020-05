Čiekurkalna biedrība iebilst pret liepu ciršanu Brasas pārvada būvniecībā

Lai gan departaments vietā sola iestādīt 26 Latvijas dižliepas, šī iecere jau izpelnījusies nosodījumu no vietējo iedzīvotāju puses. Čiekurkalna apkaimes biedrība savos sociālo tīklu profilos norāda, ka kategoriski iebilst pret koku nozāģēšanu. Biedrība norāda, ka liepām ir vairāk nekā 85 gadi un uzskata. Tā arī uzskata, ja tilta estakāde ir jāpaplašina, to var izdarīt uz otras tilta puses rēķina.

Viņa skaidroja, ka projekts paredz četrus metrus platu brauktuves joslu, ņemot vērā to, ka esošā pārvada gabarīti neatbilst mūsdienu prasībām un valstī noteiktajiem būvniecības standartiem, kā arī to, ka diennaktī to šķērso līdz 34 000 transportlīdzekļu, no kuriem 2500 ir kravas transportlīdzekļi, bet 400 - autobusi un tramvaji. Dimante uzsvēra, ka Brasas pārvads ar tām piegulošajām ielām pilda būtisku savienošanas funkciju, tādēļ modernizācijas laikā to plānots paplašināt par vairāk nekā metru.