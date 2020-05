"Latvijas balzams" radījis "Rīgas Melnā Balzama" versiju ar franču brendiju

"Latvijas balzama" pārstāvji informēja, ka "Rīgas Melnā Balzams XO" garšu veido oriģinālā balzama rūgtums kombinācijā ar franču brendija notīm. Dzērienam piemīt tradicionālā balzama un karameļu aromāts, kam pievienotas nobriedušu augļu un koksnes notis. To ieteicams baudīt tīrā veidā vai arī kokteiļos.

"Latvijas balzama" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā. Kopš 2015.gada uzņēmums ir daļa no "Amber Beverage Group". AS "Latvijas balzams" ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2019.gadā "Latvijas balzams" nodokļos valsts budžetā iemaksāja 72,3 miljonus eiro, tostarp akcīzes nodokli 57,1 miljona eiro apmērā.