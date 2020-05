Lietuva pagarina karantīnu līdz 31. maijam, bet būtiski atvieglo ierobežojumus

Jau no pirmdienas, 11.maija, Lietuvā darba, biznesa vai studiju nolūkā varēs iebraukt Polijas pilsoņi, bet no piektdienas, 15.maija, būs atļauts brīvi ieceļot Igaunijas un Latvijas pilsoņiem. Nedz uz Polijas, nedz Baltijas valstu pilsoņiem netiks attiecināta prasība par obligātu 14 dienu pašizolāciju. Tā neattieksies arī uz Lietuvas pilsoņiem, kuri atgriezīsies no darba, studijām vai biznesa darīšanām Polijā, kā arī no Latvijas vai Igaunijas.