Bijušais Krievijas izlūks atzīst "morālu atbildību" par MH17 notriekšanu

2014.gada aviokatastrofā gāja bojā visi 298 cilvēki, kas atradās lidmašīnā. Vairums pasažieru bija no Nīderlandes, Malaizijas un Austrālijas.

Girkins ir viens no četriem aizdomās turamajiem , ko MH17 lietas starptautiskā izmeklēšanas komisija identificējusi kā cilvēkus, kam bija nozīmīga loma pasažieru lidmašīnas notriekšanā. Tolaik viņš bija pašpasludinātās Doņeckas Tautas republikas "aizsardzības ministrs".

"Tā kā es biju kaujinieku komandieris un konflikta dalībnieks, es izjūtu morālu atbildību par šīm nāvēm," laikrakstam "The Times" sacīja Girkins.

Jautāts, vai viņa izteikumi jāsaprot kā atzīšana, ka vainīgie ir Krievijas bruņotie spēki, Girkins atbildēja: "Cilvēki var to interpretēt, kā vien viņiem labpatīkas."

Raidorganizācijas "Euronews" korespondente Maskavā Gaļina Polonska pēc "The Times" raksta publicēšanas sazinājās ar Girkinu. "Igors Girkins man tikko telefonsarunā pateica, ka izjūtot morālu atbildību par MH17 notriekšanu," ziņo Polonska. "Taču viņš uzsvēra, ka izjūtot atbildību tikai kā viens no militāro aktivitāšu dalībniekiem Ukrainas austrumos 2014.gada vasarā, kā viens no daudziem citiem."