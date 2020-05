SPKC publicējis vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem

Gan dienas, gan diennakts nometnes dalībnieki ne ātrāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

LETA jau ziņoja, ka no 1.jūnija būs arī atļauta bērnu nometņu norise. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikācijas nodaļā norādīja, - tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas - sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi - dienas vai diennakts, - ir sagatavotas nometņu rīkošanas vadlīnijas, kuras tiks nodotas nometņu organizatoriem. Par interešu izglītības nometnēm papildu informāciju varēs saņemt Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentā, par sporta nometnēm - IZM Sporta departamentā.