“Distancētu sarunu seriāls”, 8. epizode – “Lai dzīvo viesmīlība!”

Mārtiņš Sirmais iesāka astoto “Distancētu sarunu seriāla” epizodi ar katliņa dauzīšanu, tādējādi pievēršot uzmanību “Katlu revolūcijai”. Tās mērķis ir vērst valdības uzmanību uz to, ka restorānu sfēras neatbalstīšana beigsies ar kvalitatīva darbaspēka aizplūšanu uz ārzemēm un attīstības ceļu uzņēmušās ēdienu kultūras pamatīgu iedragāšanu. Mārtiņš uzsvēra, ka ēdiens ir kultūras sastāvdaļa, pat ja to nodēvē par subkultūru. Viņš arī bilda, ka pamatvērtībām krīzes laikā nebūtu jāšķobās. Ja cilvēkiem tās sāk šķobīties, tad viņi gluži vienkārši ir lupatas. Mārtiņš esot pavārs un būšot pavārs kaut mēra laikā, jo tāds viņš gluži vienkārši ir. Nu jau kārtējā krīze viņa restorāna līdzīpašnieka karjerā nozīmē tikai to, ka atkal jāsāk no nulles un smagi jāstrādā, kas tīri personīgi nemaz neesot tik slikti. Tikmēr tautiešiem viņš no sirds iesaka izvēlēties vietējo preci pēc iespējas visās jomās, jo grūtos laikos citam citu ir jāatbalsta.