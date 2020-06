Kas ir cukurtētuks? Atklāti par cukurbeibes dzīvi...

Sabiedrībā notiek diskusijas par to, vai šādas attiecības var uzskatīt par prostitūciju, t. i., par intīmās uzmanības, tajā skaitā seksuālu pakalpojumu, pirkšanu. Vai ir pamats cukurbeibes pieņemt par 17. gadsimta kurtizāņu (pērkamu elegantu sieviešu, kuras īpaši iecienījuši bagāti klienti) mūsdienu līdziniecēm?

Par cukurtētukiem meitene ir uzzinājusi pavisam nejauši – kādā ballītē meitene satikusi vīrieti, kurš bijis gatavs viņai izmaksāt un pirkt dāvanas tikai par to, ka var viņu satikt.

“Sākumā, protams, biju naiva un domāju, ka tas ir kaut kāds holandiešu džentlmenisms, taču no draudzenēm uzzināju, ka viņš vienkārši gribēja būt mans sugardaddy.”

Par Seeking Arrangements Sofija uzzinājusi tikai vēlāk, kad sapratusi, ka šī ir lieliska izklaides iespēja, ar ko nopelnīt arī naudu. Sofija atzīst, ka viņai patīk flirtēt ar vīriešiem un piesaistīt viņu uzmanību. Meitene izklaides nolūkā to ir darījusi arī iepriekš, tad kāpēc tagad ar to nedaudz nenopelnīt naudiņu? Viņa norāda, ka sākumā ir baidījusies ar kādu tikties reālajā dzīvē, taču dzīve Nīderlandē ir atraisījusi viņas dēkaino pusi, jo tur, atšķirībā no Latvijas, cilvēki daudz atvērtāk runājot par intīmām tēmām un arī atļaujas uzvesties pavedinošāk.