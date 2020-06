Bauskas novadā notriekts uz ceļa izskrējis zēns

Tipiskās bīstamās situācijas, kas rodas uz ceļa braucamās daļas, ir, kad bērni to šķērso, nepārliecinoties, vai pa to brauc kāds transportlīdzeklis. Tāpat VP novērojusi, ka bērni neprot savlaicīgi pamanīt transportlīdzekļus, kas izdara pagriezienu vai arī tuvojas no aizmugures. Bērni arī mēdz izskriet uz ceļa braucamās daļas no šķēršļa aizsega, kas neļauj pārskatīt ceļu vai ielu.