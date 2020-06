Igaunijas slaktiņā apsūdzētais nogādāts tiesas ēkā

32 gadus vecais Tarraste tika aizturēts naktī uz svētdienu - dažas stundas pēc tam, kad Pērnavas apriņķī netālu no Lihulas pie degvielas uzpildes stacijas ar savu automašīnu ietriecās divos citos auto un ēkas sienā. Bēgot no notikuma vietas, viņš sašāva avārijas liecinieku - motociklistu, kurš dzinās viņam pakaļ, un atklāja uguni uz automašīnu, kurā brauca ģimene - vīrietis, sieviete un trīs bērni. Motociklists un mašīnā braukusī sieviete no gūtajiem ievainojumiem miruši, bet vīrietis un divi bērni ievainoti.