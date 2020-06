“Distancētu sarunu seriāls”, 10. epizode – “Intensīvā digitalizācijas terapija”

Artūrs Mednis uzsvēra, ka šī krīze ir unikāla ar to, ka skar pilnīgi visus biznesus. Turklāt vienai daļai sokas pat labāk, kamēr otrai – slikti. Turklāt nav runa tikai par likteni, kas licis izvēlēties to vai citu darbības sfēru. Daudz kas tomēr atkarīgs no pašu uzņēmēju attapības un spējas ātri radīt jaunus produktus vai pakalpojumus. Viņš uzskata, ka vecajās sliedēs pēc šīs krīzes tomēr īsti neatgriezīsimies. Turklāt, jo ilgāk ievilksies pandēmijas radītā izolācija, jo vairāk cilvēki pieradīs pie jaunās lietu kārtības, kas kļūs jau par saprotamu ikdienu. Protams, ka cilvēki joprojām vēlēsies sanākt kopā un baudīt kultūru vai sportu, taču daudz kas mainīsies ikdienas paradumos. Tiks krietni vairāk izmantoti digitālie rīki. Viņš atzīmē, ka šo trīs mēnešu laikā jau Latvijā digitāli esam nonākuši tur, kur šā vai tā būtu attapušies pēc gadiem trim vai četriem. Krīze gluži vienkārši šos procesus ir paātrinājusi.