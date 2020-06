"Zoom" bloķējis ķīniešu disidentu kontus

Ceturtdien medijos izskanēja informācija, ka "Zoom" vēršoties pret to lietotāju kontiem, kuri platformā rīkoja pasākumus saistībā ar Tiaņaņmeņa laukumā notikušā slaktiņa gadadienu vai krīzi Honkongā. Neviens no lietotājiem, kuru konti tika bloķēti, nesaņēma skaidrojumu no "Zoom".

"Zoom" ceturtdienas vakarā paziņoja, ka maijā un jūnija sākumā Ķīnas valdība ar to sazinājusies saistībā ar četriem tiešsaistes pasākumiem, kuri tika reklamēti sociālajos tīklos. "Ķīnas valdība mūs informēja, ka šādas darbības Ķīnā ir nelikumīgas, un pieprasīja, lai "Zoom" bloķē šīs videokonferences un to rīkotāju kontus," norāda uzņēmums. "Mēs Ķīnas valdībai nenodevām informāciju par lietotājiem vai videokonferenču saturu. Mums nav "aizmugures durvju", kas ļautu kādam pieslēgties sapulcei tā, lai citi to nepamana."

Pasākumi netika rīkoti no Ķīnas teritorijas. "Zoom" sacīja, ka nevarot nobloķēt sanāksmju dalībniekus no kādas konkrētas valsts, tāpēc nolēma bloķēt trīs pasākumus un to rīkotāju kontus. Ceturtajā pasākumā kompānija neiejaucās, jo dati rādīja, ka tam nebija pieslēdzies neviens dalībnieks no Ķīnas.

Slēgtie konti pieder cilvēkiem, kuri paši atrodas ASV un Honkongā. Aktīvisti nosodījuši "Zoom" rīcību un uzskata to par politisko cenzūru.

Uzņēmums norādīja, ka nākotnē vairs nepieļaušot, lai Ķīnas valdības prasības ietekmē lietotājus, kuri atrodas ārpus Ķīnas. Taču tajā pašā laikā tas meklē veidus, kā bloķēt Ķīnā bāzētos lietotājus, ja Ķīnas valdība sūdzēsies par nelikumībām. "Mēs ceram, ka kādu dienu valdības, kuras būvē barjeras un cenšas izolēt savu tautu no pārējās pasaules un vienu no otra, tomēr sapratīs, ka tas ir pretrunā ar viņu pašu interesēm, kā arī pilsoņu un visas cilvēces tiesībām."