Cilvēki Covid-19 krīzes laikā iemācījušies darīt lietas efektīvāk

“Uzņēmums gan pagājušajā gadā nosvinēja 25 gadu jubileju, tā ka šī nav pirmā ekonomiskā krīze, un arī pats sākums deviņdesmitajos nebija no vieglajiem. Tāpēc tāda pieredze ar grūtībām mums ir,” pauda Straupe-Lūse.

“Līdz ar to tūrisma sezona, kas neiesākās, ir finansiāli smags trieciens, bet no otras puses, mēs ļoti novērtējam savu lojālo Latvijas klientu mīlestību. Viņi pirmajās dienās maijā gaidīja, kad atvērsim veikalus. Līdz ar to mums ir savā ziņā vieglāk, salīdzinot ar citiem tūrisma nozares uzņēmumiem, jo mums jau bija savu lojālo klientu bāze,” sacīja Straupe-Lūse.