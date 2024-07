Valdība dodas divu nedēļu brīvdienās

Šajā laikā no 1.augusta līdz 11.augustam Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) dosies ikgadējā atvaļinājumā. Viņas prombūtnes laikā no 1. līdz 9.augustam Ministru prezidenta pienākumus pildīs tieslietu ministre Inese-Lībiņa Egnere, savukārt no 10.augusta līdz 11.augustam – iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.