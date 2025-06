Viens no lielākajiem karakuģiem pasaulē! ASV "Nimitz" iespējams, devies uz Tuvajiem Austrumiem

Plkst.16.45 kuģis šķērsoja Malakas šaurumu virzienā uz Indijas okeānu, liecina tīmekļa vietnes "Marine Traffic" dati. "Nimitz" ir viens no lielākajiem karakuģiem pasaulē.

Vjetnamas valdības amatpersona ziņu aģentūrai AFP apstiprināja, ka 20.jūnijā plānotā pieņemšana uz kuģa "Nimitz" klāja, kas bija daļa no paredzētās kuģa vizītes Vjetnamā no 19. līdz 23.jūnijam, ir atcelta. Amatpersona parādīja vēstuli no ASV vēstniecības, kurā paziņots, ka Aizsardzības ministrija atceļ pasākumu "ārkārtējas operatīvās vajadzības" dēļ.