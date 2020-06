Mitsubishi Space Star - mazauto ar "lielu" nosaukumu un zemu cenu

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Biogrāfija gan šim modelim ir interesanta. 2013. gadā to kā labi pazīstamā Colt pēcteci introducēja Eiropas tirgū ar nosaukumu Mitsubishi Mirage. Ar šo nosaukumu japāņi piedzīvoja visādas nedienas, un jāatzīst, ka pelēks mazauto no Taizemes tikai ar pelēko krāsu līdzinās franču virsskaņas iznīcinātājam. Galu galā Mitsubishi izšķīrās atgriezties pie desmit gadus nelietota modeļa nosaukuma Space Star, kaut gan tehniski tas ir tas pats Mirage. Šobrīd aktuāls ir sestās paaudzes modeļa otrais feislifts, kas debitēja 2019. gada novembrī.

Mitsubishi Space Star atbilstoši nosaukumam šķiet nācis no citas planētas, jo tam nav tuvu mums pazīstamu radinieku. Motori ir tikai atmosfēriskie un maziņi - 1 vai 1,2 litri. Tiem ir trīs cilindri, kas tukšgaitā darbojas ar raksturīgu tuktuka skaņu, un 71 vai 80 zirgspēku jauda. Lielākajam motoram var piekabināt variatoru, taču šis gājiens izmaksā 1100 eiro.

Akumulatoram pa vecai modei ir elektrolīta korķi, bet dzesēšanas sistēmas izplešanās traukam nav ierastā drošības vāciņa, jo šeit to nevajag.

Bezatslēgas durvju atvēršanas sistēma šādā auto ir netipisks aprīkojums, tomēr Space Star to piedāvā. Automobiļa salonā ir redzams, ka būtībā tā parasta mazās klases automašīna. Nav tā kā budžeta mašīna bet lēta, pieejama. Normāla stūre kā aktuālajiem Mitsubishi , ir arī plauktiņš virs cimdu kastītes un glāžu turētāji. Kondicionieris ir visiem Space Star, pat vislētākajam par 10 890 eiro, bet pašam dārgākajam par 14 390 eiro ir pat klimata kontrole.

Kādam tiktos domāt, ka Space Star aizstāj no ražošanas izņemot Mitsubishi Colt. Tomēr tās ir dažādas automašīnas. Colt bija Eiropas produkts. Cilvēki, kas to izstrādāja un noveda līdz galam, bija kārtīgi iepazinušies ar Eiropas auto. Mašīna pat bija ražota Eiropā, Nīderlandē. Šis auto ir no citas planētas, taču man nešķiet, ka uz tās planētas cilvēki nezina, kā jātaisa automašīnas.