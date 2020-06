Melbārde mudina nekavēties ar jaunās koncertzāles būvniecību un izvairīties no diskusijām par vietu

Viņas ieskatā, valdības kopīgi pieņemtais lēmums par Rīgas koncertzāles būvniecības vietu iezīmē pirmo reizi vairāku gadu garumā, kad par to panākta politiskā vienošanās. Melbārde atzinīgi novērtēja to, ka no valsts ekonomikas atveseļošanās līdzekļiem "pēc Covid-19 laikā" finansējums plānots arī kultūras objektiem.