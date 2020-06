Gaisa kondicionētājs noēd mašīnas jaudu. Mīts vai patiesība?

Lai reizi par visām reizēm noskaidrotu, cik liels ir auto veiktspējas kritums, ja ieslēdz gaisa kondicionētāju, austrāliešu tīmekļa izdevums Which Car devās pie pašmāju auto tūnētājiem Herrod Performance, un uz jaudas stenda nostiprināja Mazda MX-5 spēcīgāko versiju ar 2 litru 184 zirgspēku motoru.

Veicot uz stenda trīs "izmēģinājuma braucienus" ar izslēgtu un trīs ar ieslēgtu kondicionētāju, Which Car noskaidroja, ka konkrētajam automobilim par dzesēšanas sistēmas darbināšanu nākas samaksāt ar 2,5 kilovatu jaudas kritumu. Tas atbilst nepilniem 2 procentiem no jaudas rādītāja, un šīs jaudas svārstības normālos apstākļos neviens pat nepamanīs. Tai pašā laika jānorāda, ka uz motora griezes momentu kondicionētājs atstāj krietni vien lielāku iespaidu. Proti, šis rādītājs, ja kondicionētāju darbina ar pilnu jaudu, nokrīt par 5 procentiem. Tādējādi no Mazda MX-5 motora 205 ņūtonmetriem braukšanai paliek 195 Nm.