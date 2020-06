Tas viss ir padomju mantojums, kurš Baltkrievijā ir palicis vēl izteiktāks. Cilvēki uzskata, ka tiem no valsts puses kas pienākas un Lukašenko šo domāšanu var pavērst sev par labu un izmantot kā vienu no varas balstiem. Prezidents ir ar mieru cilvēkiem sniegt tiem nepieciešamo, bet apmaiņā pret to ir vajadzīgs pildīt pilsoņa pienākumu un neradīt problēmas varai. «Roka roku mazgā – tev izdevīgi, man izdevīgi,» saka Lībietis. Grūtības sākas brīdī, kad valsts vara pasaka – tev no mums nekas nepienākas un ir nepieciešams visu nopelnīt.