Ar elektrisku superauto pa vietējiem ceļiem jeb Porsche Taycan 4S tests Pierīgā

Auto nav tik ātrs, kā Turbo S, kurā no turbokompresoriem gan nav ne smakas, tomēr arī 4 sekundes līdz simtam un 250 km/h ir pietiekami labi rādītāji. Un to vislabāk jūt braucot, kad automobilis spēj zibenīgi paātrināties pie faktiski jebkura ātruma.

Viena no Porsche pirmā elektromobiļa īpatnībām, ko parasts masveida elektroauto ražotājs nevar atļauties, ir 800 voltu borta elektrosistēma. Tā aizgūta no Lemānas 24 stundu sacensībās uzvarējušā Porsche 919 Hybrid un uz citu elektromobiļu fona izceļas ar vairākām būtiskām priekšrocībām. Viena no tām ir svars - tā kā spriegums ir augstāks, vadi var būt tievāki (viens no zelta likumiem fizikā) un uz to rēķina vien ietaupīti 40 kilogrami.