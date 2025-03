Katru rītu mosties, iztīrīt zobus, izdzert kafiju un doties uz darbu, lai raudzītos deviņus miljardus gadu senā pagātnē – tā nav smeldzīga zinātniskā fantastika, bet parasta ikdiena Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra zinātniekiem, kuri ar trīs jaudīgu radioteleskopu palīdzību uztver, grupē un tulko signālus no attālākajiem Visuma nostūriem. Kādam tas varētu šķist garlaicīgākais darbs pasaulē, taču atklājumi un novērojumi, kas šeit tiek veikti, paver jaunu apjausmu par to, kas mēs esam un no kurienes nākam.