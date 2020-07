Skolēniem vecāku gādāti datori un attālinātas mācības ne tikai krīzes laikā – top izmaiņas Izglītības likumā

Ministrija pagaidām šo plānu nav publiskojusi medijiem, taču ir ar to iepazīstinājusi pašvaldību pārstāvjus. Pēc tikšanās par ideju normalizēt attālināto mācīšanos un lielākas atbildības daļas pārlikšanu uz vecākiem sašutumu Facebook pauda Jūrmalas domes deputāte Elizabete Krivcova (Saskaņa). Viņa arī Re:Check atkārtoja savu Facebook pausto, ka uzskata to par nepareizu rīcību – attālinātas mācības varot noteikt kā krīzes vai ārkārtējas situācijas risinājumu, taču normālā situācijā ir jāsaglabā bērnu tiesības iegūt izglītība klātienē un tiešā kontaktā ar skolotāju, kam ir būtiska nozīme pedagoģiskajā procesā. Krivcova arī uzsver, ka Latvijā saskaņā ar Satversmes 12.pantu ir bezmaksas izglītība, tāpēc noteikt vecākiem par pienākumu nodrošināt bērnam ierīci ar interneta pieslēgumu būtu pretlikumīgi un tas jādara pašvaldībai vai valstij.

Klātienes terminu patiesi iecerēts papildināt ar iespēju piedalīties mācībās “attālināti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju starpniecību. Ministre Re:Check pauda pārliecību, ka virtuālajā realitātē tiešsaistes nodarbībās var imitēt klases darbību un tādas jau sen paredzētas mācību formas kā rotaļas un praktiskās nodarbības. “Attālinātais mācību process savā būtībā ir klātienes imitācija. (..) Ja to izmanto lietderīgi un tā, kā domāts, tad efekts ļoti maz atšķiras no tā, kāds ir tiešajai klātienes formai klasē.” Šuplinska uzsver, ka nav arī runas par simtprocentīgu attālinātu mācīšanos. Tikšot sagatavotas vadlīnijas, cik lielā mērā to katrā vecumposmā var īstenot, tāpat varot būt situācijas, ka daļa skolēnu, kam tas vajadzīgs, apmeklē skolu klātienē, bet daļa tajā pašā laikā mācās attālināti.