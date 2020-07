Bolīvijā jau sešiem ministriem Covid-19 testi ir pozitīvi

"Pašlaik es jūtos labi un man nav simptomu. Ja Dievs ļaus, es turpināšu strādāt Bolīvijas labā no izolācijas savā mājoklī," ministre pavēstīja tviterī.

Ar Covid-19 inficējušies arī vairāki viceministri, Senāta prezidente Eva Kopa un daži kongresmeņi. Viens no šiem kongresmeņiem - Hulio Himeness Ljanke no opozīcijas partijas "Kustība par sociālismu" (MAS) - ir miris no šīs slimības.