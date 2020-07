Rīgas domes deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana vien atklāj virkni problēmu

Viena no problēma ir atvērt visus ar elektronisko parakstu apstiprinātos pielikumus, kas satur informāciju par kandidātu. Pašlaik kandidāts attiecīgo informāciju var iesniegt, atnesot to datu nesējā, taču dažkārt ir problēmas ar tajā esošo informācijas pielikumu atvēršanu, norādīja vēlēšanu komisijas vadītājs.

Kokins skaidroja, ka viens no cēloņiem ir ļoti dažādas elektroniskā paraksta sistēmas valsts iestādēs, kas nav vienotas.

Tāpat vēl viena problēma ir pārliecināšanās par attiecīgās informācijas patiesumu attiecībā uz to, ka persona ir pašnodarbināta, skaidroja vēlēšanu komisijas vadītājs. Pašlaik sanāk, ka pašnodarbināta persona pati sev var uzrakstīt attiecīgo izziņu, bet vēlēšanu komisija nevar pārbaudīt, vai tā atbilst patiesībai, skaidroja Kokins. Viņš norādīja, ka būtu nepieciešams, lai pašnodarbinātās personas likumā paredzēto nodarbinātības laiku varētu pārbaudīt oficiālā sistēmā, piemēram, no Valsts ieņēmumu dienesta datiem.

Viena no lietām, par ko daļā gadījumu jāpārliecinās, ir nekustamā īpašuma piederība, kas būtu jāapliecina ar norakstu vai izziņu no zemesgrāmatas. Taču šīs izziņas nāk arī no citām sistēmām, piemēram, tiesu administrācijas sistēmas. Vēlēšanu komisija tās akceptē, jo saņemtā informācija tiek vērtēta pēc būtības, skaidroja Kokins.