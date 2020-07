LVM šogad plāno nopļaut zāli un atvases ceļmalās 17 418 km garumā

LVM norādīja, ka ikdienas meža autoceļu uzturēšanas darbos ietilpst apmēram 30 dažādu darbu, un katram no tiem ir izstrādātas kvalitātes prasības, kuras tiek pārbaudītas. Atkarībā no sezonas, tiek kopta ceļa klātne - veikta planēšana, profilēšana, pielīdzināšana - no pavasara līdz rudenim, savukārt ziemā ceļa klātne attīrīta no sniega, rievota, kaisīta. Operatīvos darbus, kā piemēram, ceļa seguma iesēdumu un bedru remontu, LVM veic visa gada garumā.