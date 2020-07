Atjautīgi padomi, kā bērniem iemācīt ilgtspējīgus paradumus mājās

2. Izvēlēties no pārstrādātiem atkritumiem izgatavotus priekšmetus

Līva Puļķe uzsver, ka, mācot bērniem jaunus ieradumus, ir svarīgi parādīt, kāds tam ir mērķis vai kāda tam ir jēga. Tas attiecas arī uz atkritumu šķirošanu. Darius Rimkus stāsta, ka viens no veidiem ir ikdienā lietot no pārstrādātiem materiāliem izgatavotus priekšmetus, piemēram, mugursomu vai vismaz no pārstrādāta poliestera izgatavotu iepirkumu maisiņu. Tā bērns skaidri redz atkritumu šķirošanas iznākumu un savu ieguvumu.