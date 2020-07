KM: Brīvdabas muzejā veiktā dienesta pārbaude apliecina bijušās iestādes vadītājas nekompetenci

Aprīlī KM pārtrauca darba tiesiskās attiecības ar Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktori Millersoni, jo viņas darbībā saskatīta likumu neievērošana. Pārbaudē konstatēti vairāki pārkāpumi, ieskaitot to, ka muzeja direktore neesot nodrošinājusi Brīvdabas muzeja darbinieku atalgojuma paaugstināšanu no 1.janvāra, lai arī valsts kultūras iestādēs strādājošo atalgojuma celšana, tostarp KM padotībā esošajos muzejos, ir viens no ministrijas 2020.gada prioritārajiem pasākumiem un atbilstošs finansējums līdz ar valsts budžeta dotāciju muzejam ticis novirzīts.