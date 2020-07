Jaunnedēļ darbu sāks CVK uzziņu tālrunis par Rīgas domes vēlēšanām

Tālrunis strādās katru dienu no plkst.9 līdz 20, bet 28.augustā un 29.augustā no plkst.7 līdz 24, un 30.augustā no plkst.9 līdz 17. Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot sev tuvāko vēlēšanu iecirkni un tā darba laiku, uzzināt, kā pieteikt iecirkņa maiņu un balsošanu atrašanās vietā, reģistrēties balsošanai vēlēšanās, ja Rīgā nav deklarēts, bet šajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Vēlēšanu dienā 29.augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš: trešdien, 26.augustā, no plkst.16 līdz 21, ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16.00 un piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20.