BBS disku ražotājs jau trešo reizi paziņo par bankrotu

Koronavīrusa pandēmijas sekas īpaši spēcīgi izjūt arī autobūves industrija un ar to cieši saistītās nozares. Viens no uzņēmumiem, ko skārušas finansiālas grūtības, ir auto disku ražotājs BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, kas tiesā Vācijā iesniedzis bankrota aizsardzības pieteikumu, tajā norādot nespēju norēķināties ar partneriem, jo uzņēmumā neienāk no klientiem gaidītās naudas summas.