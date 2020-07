Tai či cīņas mākslas īsais kurss uzņēmējiem Covid-19 laikā

“Pirms Covid-19 pārņēma pasauli, tik liela mēroga krīzi neprognozēja neviens eksperts. Tomēr pagājušā gada ekonomiskie rādītāji uzņēmējus jau savlaicīgi brīdināja, ka 2020. gadā varētu sākties ekonomiskā lejupslīde. Par to liecināja dažādi makroekonomiskie rādītāji, tomēr neviens negaidīja, ka galvenais ekonomiskās krīzes iemesls būs Covid-19 vīruss.” – Arnis Jaudzems labprāt dalās krīzes laikā gūtajā pieredzē un atziņās.

“Pagājušajā gadā SIXT uzņēmumu grupas kopējais apgrozījums Baltijā bija 30 miljoni eiro. No apgrozījuma 80% nodrošināja ilgtermiņa auto noma, 20% - īstermiņa auto noma. SIXT īstermiņa auto nomā lielāko pienesumu deva tūrisma segments – klienti, kuri ielidoja Baltijas valstu lidostās. 2020. gada pavasarī, sākoties Covid-19 uzvaras gājienam, Rīgas lidosta divus mēnešus praktiski bija slēgta gan mūsu klientiem, gan pakalpojumu sniegšanai – līdz ar to ieņēmumiem,” – stāsta Arnis Jaudzems.

“Krīzes laikā sākām intensīvi izmantot jau sen visiem zināmas lietas – tiešsaistes sapulces, darbu no mājām. Lai mūsu klientiem no SIXT nomātie auto būtu maksimāli droši, prioritāte numur viens bija mašīnu tīrīšana. Automašīnu tīrībai mēs vienmēr esam pievērsuši pastiprinātu uzmanību, Covid-19 krīze likusi to darīt ar vēl lielāku rūpību.