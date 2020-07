Uz Daugavpils šosejas no Salaspils līdz Ikšķilei klās jaunu asfalta virskārtu

No piektdienas, 31.jūlija, uz Rīgas virziena brauktuves posmā no Ikšķiles līdz pieejām divlīmeņu krustojumam ar Rīgas apvedceļu A4 (Baltezers-Saulkalne) satiksmei pārmaiņus tiks slēgta viena no divām braukšanas joslām. Plānots, ka naktīs satiksmei būs atvērtas brauktuves abas joslas.