NEPLP vērtēs iespējamu slēptu priekšvēlēšanu aģitāciju divos radio "Baltkom" raidījumos

Rosļikovs raidījumā izteicās pateicību minētajam medijam. "Paldies "Baltkom", ka bijušajiem politiķiem, kuri nepieder pie lielām partijām, ir iespēja atnākt un runāt, jūs uzaicināt, un es domāju, ka te vēl ļoti daudz ir atkarīgs no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa, lai tas dotu iespēju jauniem politiķiem, kuriem vēl nav pieejams nekāds finanšu atbalsts ne no valsts, ne no vēlētājiem, būtu iespēja runāt, izteikties, nākt un parādīt savu programmu," raidījumā teica politiķis.