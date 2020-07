Iedzīti pirmie Sarkandaugavas tilta pāļi

Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs uzsver, ka šis tilts būs viens no nozīmīgākajiem pēdējo gadu galvaspilsētas infrastruktūras objektiem. Tilts ievērojami atvieglos transporta plūsmu uz Sarkandaugavas dzelzceļa pārbrauktuvēm, uzlabos tuvāko apkaimju iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un satiksmes drošību, kā arī ilgtermiņā veicinās visaptverošas un integrētas satiksmes infrastruktūras attīstību un tranzīta kravu transporta plūsmas novirzīšanu no pilsētas centra un Sarkandaugavas.

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību tiltam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga-Skulte. Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā pieejamo informāciju, "OTC" ir apvienojušies trīs būvnieki - SIA "Binders", AS "LNK Industries" un AS "Latvijas tilti".

Līguma summa bez pievienotā vērtības nodokļa ir 35,11 miljoni eiro. 27 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro - no valsts budžeta, bet pārējo - no pašvaldības līdzekļiem.