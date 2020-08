Psihoterapeits Miksons: Sniegt telpu pacientam būt sev pašam

Pacienti ļoti bieži nāk ar iepriekšēju pārliecību, ka es kaut ko izdarīšu viņu vietā. Otra pārliecība – viņiem būs jānāk bieži. Citi nāk ar domu, ka tagad mēs uzreiz rakņāsimies super dziļi viņu bērnībā, vilksim ārā kaut kādas sāpes. Citi atnāk pat nezinot, kas te īsti notiks, viņi ir sabijušies no procesa, ka es viņus likšu kādā uzskaitē, ziņošu par viņiem kaut kur un citas mistiskas pārliecības. Realitātē, pacientam atnākot, nosēžoties man pretim, klasiskais sākuma jautājums ir - kā es varu viņiem palīdzēt? Kas ir konkrēti viņu sūdzības - kā pie jebkura cita ārsta.

Otra plūsma ir akūtas lietas – ir diagnosticēta fiziska saslimšana, ir bijis kāds zaudējums, ir bijušas dzīves pārmaiņas, šķiršanās. Reizēm pārmaiņām nav jābūt obligāti ļoti traģiskām. Tikpat labi var atnākt jaunā māmiņa kopā ar visu ģimeni un risināt iekšējo trauksmi, neizpratni. It kā tas ir jauks dzīves notikums, bet radījis satraukumu un tiek meklēts risinājums.

Jebkurā no šiem gadījumiem pirmajās vizītēs mēs nesākam rakņāties dziļi kaut kur iekšā. Jāsaprot, kas ir tas svarīgākais, kas pacientam tajā brīdī ir nepieciešams. Vai viņam vienkārši vajag skaidrojumu, kas tad īsti notiek. Piemēram, viņš ir izstaigājis n-tos ārstus, izmēģinājis metodes un nekas īsti diemžēl viņam nepalīdz. Tad šajos gadījumos sākumā ir ļoti daudz tā saucamā psihoedukācijas procesa - mēs stāstām, kas ir emocijas, kā tās strādā, kā tās saistās kopā ar ķermeni, kā tās var izpausties simptomu veidā. Meklējam saistības. Varbūt tas saskan ar emocionālu pārdzīvojumu simptomu paasinājumiem – radām izpratni pacientam par to, kas ar viņu notiek. Tāpat kā aiziet pie jebkura cita ārsta - tev ārsts izstāstīs, kā veidojas kuņģa čūla, kā attīstās apendicīts, kāpēc notiek insults. Tad, kad to esam sapratuši, tad tālāk runājam, pakārtojoties pacienta iespējām, motivācijai un vēlmei kaut ko mainīt.