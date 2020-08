Nedēļas laikā Rīgas domes vēlēšanu iecirkni mainījuši gandrīz 2000 vēlētāju

Kā nformēja Centrālās vēlēšanu komisijā (CVK), no šiem vēlētājiem 578 vēlētāji reģistrējušies balsošanai Rīgā no citas pašvaldības, jo Rīgā viņiem pieder nekustamais īpašums. Mainīt savu iecirkni vai reģistrēties balsošanai Rīgas domes vēlēšanās var vēl līdz 15.augustam.

Līdz šim vairākums izvēlējušies iecirkņa maiņu vai reģistrēšanos balsošanai pieteikt PMLP e-pakalpojumā "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa". Rīgas dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs to izdarījuši 16 vēlētāji.

Savu vēlēšanu iecirkni vēlētāji var noskaidrot PMLP sagatavotajā vēstulē, kuru saņēma pa pastu, vai e-pakalpojumā "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana". Tāpat informāciju par savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot, arī zvanot CVK uzziņu tālrunim 67049999 katru dienu no plkst.9 līdz plkst.20.

Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22.

Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš: trešdien, 26.augustā, no plkst.16 līdz 21; ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16; piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20.