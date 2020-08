Baltkrievija ir pussoli no Ukrainas scenārija

Runājot par protestu attīstību, Kalitenjam absolūti nav skaidrības par to, vai tie turpināsies, vai arī gluži pretēji – beigsies. Pagaidām visaktīvākie protestētāji (gados jauni cilvēki) ir tikuši apcietināti, tomēr ielās potenciāli varētu iziet arī to vecāki, kuri tagad ir dusmīgi, ka viņu bērni ir apcietināti. Katru dienu arī mainoties protestētāju un valdības stratēģija. Piemēram, vakar notika demonstrācijas, kurās piedalījās tikai sievietes baltās drēbēs. Tās dienas laikā sadevās rokās un ielas vidū veidoja cilvēku ķēdi. Tās speciāli izvēlējās protestēt gaišajā dienas laikā, jo Lukašenko pakļautās speciālo uzdevumu vienības mājās atpūtās un līdz ar to – nevarēja demonstrantes izklīdināt. Runājot par valdības pusi, ir pienākušas ziņas, ka no Maskavas ir ieradušies vairāki policijas konsultanti, kuriem ir pieredze darbā ar kārtības uzturēšanu Čečenijā.