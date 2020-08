Atjauno transportlīdzekļu satiksmi Tērbatas ielā

Uzņēmums norāda, ka 1.maršruta trolejbuss no šodienas atsāks kursēt ierastajā maršrutā. Pirmais reiss no galapieturas "Pētersalas iela" izbrauks plkst.8.12, pirmais reiss no galapieturas "Valmieras iela" izbrauks plkst.8.34.