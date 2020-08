Rīgas cirkā līdz septembra sākumam darbosies "Cirka viesistaba"

"Cirka viesistaba" piedāvā ne tikai izmēģināt un iegādāties dažādus cirka rīkus, bet arī aicina bezmaksas ekskursijās pa Rīgas cirku. Šobrīd – neilgu brīdi pirms cirka ēkas rekonstrukcijas – tā ir viena no pēdējām iespējām izpētīt vēsturisko ēku.

“Cirka viesistaba” darbosies no 14. augusta līdz 5. septembrim. No otrdienas līdz piektdienai durvis būs atvērtas starp 12.00 un 20.00, bet sestdienās – no 10.00 līdz 18.00.