NVA atturīga komentāros par Lemberga kriminālprocesā arestētās mantas pārņemšanas procesu

NVA arī norādīja, ka jebkuru informāciju par Rīgas apgabaltiesas lēmumu par arestētās mantas pārņemšanu no ilggadējā arestētās mantas glabātāja var sniegt tikai procesa virzītājs.

Viens no Lemberga lietā esošās prokuroru grupas pārstāvjiem Juris Juriss šonedēļ aģentūrai LETA pieļāva, ka aģentūrai mantas pārņemšanas process tehniski un juridiski varētu būt komplicēts, bet ne neiespējams. Šādi prokurors pieļāva ņemot vērā, ka Meroni Ventspils uzņēmumos un ar tiem saistītajās aktīvu pārvaldības struktūrās ir amatpersona.

Rīgas apgabaltiesa šonedēļ atcēlusi Meroni no Lemberga kriminālprocesā arestētās mantas glabāšanas.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Irīna Jansone ar preses dienesta starpniecību norādīja, ka, lai panāktu taisnīgu kriminālprocesuālo attiecību noregulējumu, tiesas kolēģijas ieskatā ir pamats atcelt Meroni no arestētās mantas glabāšanas. Manta, kurai uzlikts arests, bet kuru nav iespējams atstāt glabāšanā minētajai personai, ar procesa virzītāja lēmumu nodota glabāšanā NVA.

Tiesnese uzsvērusi, ka Meroni ir uzskatāms par personu, pret kuru ir uzsākts kriminālprocess par, iespējams, nelikumīgām darbībām ar šajā kriminālprocesā arestēto mantu un aktīviem, tostarp arestētām patiesā labuma guvēja tiesībām uzņēmumos AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta" un AS "Kālija Parks".