Kā interesēs strādājusi pagaidu vara Rīgā?

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Trešdien, ceturtdien un piektdien, iepriekšējās balsošanas laikā, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti dažādos laikos: trešdien, 26. augustā, no plkst.16 līdz 21, ceturtdien, 27. augustā, no plkst.9 līdz 16, bet piektdien, 28. augustā, no plkst.12 līdz 20.