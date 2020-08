Ar būvniecību Rīgā saistītās tiesvedības var iepauzēt: apsūdzētais Broža emigrējis uz Vāciju

Broža bija viens no tiem, kuru Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kopā ar tilta būvniekiem – “LNK” grupas pārstāvjiem - aizturēja 2016.gadā paralēli vēl citam ar korupciju saistītam kriminālprocesam saistībā ar tā paša būvnieka darbībām Lietuvā.

Piemēram, Zaķusalā bija jānomaina bruģis un ratiņu nobrauktuve. No pieciem pretendentiem uzvarēja “LNK Industries”, jo tā piedāvāja īsāko termiņu. Patiesībā darbi notika ilgāk, taču līgumsodu to veicējiem nepiemēroja, jo formāli darbi bija apturēti "nepiemērotu" laika apstākļu dēļ, taču it kā apturēšanas laikā tie turpinājās, tādējādi faktisko izpildi pagarinot. Taču tie nav vienīgie iespējamie pārkāpumi.