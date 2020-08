Laikraksts: Benksijs finansē migrantu glābšanas kuģi

Kuģis, kurš rotāts ar Benksija grafiti, nosaukts par godu franču anarhistei Luīzei Mišelai un reģistrēts Vācijā. Tas devās ceļā 18.augustā no Spānijas ostas Burrianas, vēstīja "The Guardian".

Kuģis nokrāsots koši rozā krāsā un to rotā Benksija grafiti ar meiteni glābšanas vestē un sirds formas glābšanas riņķi rokās.

Kuģis, kas agrāk piederēja Francijas muitas dienestam, ir mazāks, bet ievērojami ātrāks nekā citi nevalstisko organizāciju kuģi, ziņoja "The Guardian".

Saskaņā ar "The Guardian" vēstīto Benksijs nosūtījis Klempai e-pasta vēstuli, kurā iepazīstina ar sevi kā mākslinieku no Lielbritānijas, kurš ir autors vairākiem darbiem par migrantu krīzi. Viņš norādījis, ka nevēlas paturēt par tiem iegūto naudu sev un ierosinājis, ka Klempa varētu par to iegādāties jaunu kuģi.