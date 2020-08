Benksija finansētais migrantu glābšanas kuģis lūdz tūlītēju palīdzību

Globālā kuģu izsekošanas vietne "Marine Traffic" ziņoja, ka sestdienas rītā kuģis atradās apmēram 90 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Itālijai piederošās Lampedūzas salas.

Jau ziņots, ka kuģis devās ceļā 18.augustā no Spānijas ostas Burrianas. Kuģis nokrāsots koši rozā krāsā un to rotā Benksija grafiti ar meiteni glābšanas vestē un sirds formas glābšanas riņķi rokās.

Kuģis, kas agrāk piederēja Francijas muitas dienestam, ir mazāks, bet ievērojami ātrāks nekā citi nevalstisko organizāciju kuģi. Kuģa apkalpi veido "Eiropas aktīvisti ar ilgu pieredzi meklēšanas un glābšanas operācijās", un tā kapteine ir vāciete Pia Klempa, ziņoja britu laikraksts "The Guardian".

Benksijs migrantu glābšanas misijā iesaistījās pagājušā gada septembrī, kad sazinājies ar Klempu. Saskaņā ar "The Guardian" vēstīto Benksijs nosūtīja Klempai e-pasta vēstuli, kurā iepazīstināja ar sevi kā mākslinieku no Lielbritānijas, kurš ir autors vairākiem darbiem par migrantu krīzi. Viņš norādīja, ka nevēlas paturēt par tiem iegūto naudu sev, un ierosināja, ka Klempa varētu par to iegādāties jaunu kuģi.